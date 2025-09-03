İstanbul’da 30 Yaş Üstü Öğrenciler İçin İndirimli Toplu Taşıma Kartı Uygulaması Başladı

İstanbul’da üniversite eğitimi gören ve 30 yaş üstü öğrenciler, artık toplu taşıma avantajlarından faydalanabilecek. Şehirde uzun süredir tartışma konusu olan yaş sınırı uygulaması, 2 Eylül 2025 tarihi itibarıyla kaldırıldı.

Yeni düzenleme ile İstanbul’daki tüm üniversite öğrencileri, yaş farkı gözetilmeksizin indirimli İstanbulkart’tan yararlanabilecek.

Başvurular, İstanbulkart Başvuru Noktalarına doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken belgeler arasında nüfus cüzdanı veya pasaport, güncel biyometrik fotoğraf ve son bir ay içinde alınmış öğrenci belgesi yer alıyor.