Toplu Taşıma Zammı Marmaray ve U Logolu Metrolarda Uygulanmayacak

İstanbul’da yapılan toplu taşıma zammı sonrası Marmaray ve U logolu metro hatlarında ücretlerin değişmediği açıklandı. İşte, detaylar...
İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılan zam sonrası Marmaray kullanıcıları zam durumunu merak etmeye başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni zam kararının Marmaray ve “U” logolu metro hatlarını kapsamadığını açıkladı.

15 Eylül 2025 itibarıyla toplu taşımaya yüzde 30 oranında zam getirilmişti. Ancak Özdemir, bu artışın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen hatlarda geçerli olmadığını belirtti. Özdemir, açıklamasında, “Marmaray ve U logolu metro hatlarını kullanan vatandaşlar zamdan etkilenmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Binlerce kişinin günlük olarak tercih ettiği Marmaray hattı için herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil. Özdemir’in açıklamasıyla Marmaray ve U logolu metro kullanıcıları mevcut tarifeler üzerinden yolculuklarına devam edecek.

