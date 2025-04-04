HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nde dönüş haraketliliği başladı haberi

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nde dönüş haraketliliği başladı haberi

YALOVA (AA) - İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk oluştu.Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolcu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nde dönüş haraketliliği başladı haberi

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk oluştu.

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüşte İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenler, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak İstanbul'a geçiyor.

Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Hersek Gişeleri'nde çok sayıda gişenin dönüşe ayrılması sayesinde sorunsuz şekilde geçebiliyor.

Tatillerini İstanbul'da geçiren ve güney kentlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların da kullandığı köprünün her iki bölümünde Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri denetimlerini sürdürüyor.

Durdurulan araçları sorgulayan ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bu arada ekipler, Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yolları üzerinde bulunan uygulama noktalarında da kontrollerini sürdürüyor.

İlgili Haberler

“Biyografi Kitaplığı”, Rami Kütüphanesi’nde kitapseverlerle buluştu haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 18:14

“Biyografi Kitaplığı”, Rami Kütüphanesi’nde kitapseverlerle buluştu haberi

Opel’den nisan ayı kampanyası haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 17:00

Opel’den nisan ayı kampanyası haberi

Otizmli bireylerin multidisipliner yaklaşımla sosyalleşmeleri hedeflenmeli haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 16:14

Otizmli bireylerin multidisipliner yaklaşımla sosyalleşmeleri hedeflenmeli haberi

Çanakkale’de batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 15:54

Çanakkale’de batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor haberi

STM, milli deniz platformlarını ve İHA sistemlerini Hırvatistan’da sergileyecek haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 15:44

STM, milli deniz platformlarını ve İHA sistemlerini Hırvatistan’da sergileyecek haberi

İstanbul Havalimanı’nda bayram tatili dönüş yoğunluğu haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 15:24

İstanbul Havalimanı’nda bayram tatili dönüş yoğunluğu haberi

Lexus’ta üst düzey atama haberi Lexus’ta üst düzey atama haberi Çanakkale Boğazı’nda batan “Dumlupınar” ve “Atılay” denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı haberi Çanakkale Boğazı’nda batan “Dumlupınar” ve “Atılay” denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı haberi