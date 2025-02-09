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İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
Tarımın “Silikon Vadisi” olacak İTTM, proje başvurularıyla hayata geçiyor haberi
İstanbul’da 2024’te yaklaşık 5 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı haberi
Sanatçı Peçe, ilk sergisi “Kusurlu Bağlantı”yla bugünün meselelerine odaklanıyor haberi
“Geleceğimize El Atalım” projesi 30 gencin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak haberi
Edirne’de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek haberi
Tedaviyle sigarayı bırakan aile, rahat nefes almanın keyfini yaşıyor haberi
GÜNCELLEME – Tuzla’da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
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İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, hakkında çeşitli suçlardan 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2013-2024 tarihlerinde 2 kez "kasten yaralama", 2 kez ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi

İstanbul'da, hakkında çeşitli suçlardan 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2013-2024 tarihlerinde 2 kez “kasten yaralama”, 2 kez “silahla tehdit”, 6 kez “ruhsatsız silah bulundurma”, 4 kez “taksirle yaralama”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “cezaevine yasak eşya sokma” ve “mala zarar verme” suçlarından hakkında 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alper M'nin, Ümraniye'deki bir evde saklandığını tespit etti.

Adres ve çevresinde güvenlik önlemleri alınan ekipler ve özel harekat polisleri, eğitimli köpek eşliğinde adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Alper M. ile evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Evde ve şüphelilerin aracında yapılan aramada, 2 tabanca ve çeşitli ebatlarda 106 mermi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Alper M. ve 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Hükümlü Alper M, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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