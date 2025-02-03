İstanbul’da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapılıyor haberi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde yoğunlaştırılmış asayiş uygulaması başlattı.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ve trafik polis ekiplerinin desteğiyle Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Kağıthane, Kadıköy, Küçükçekmece, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar'daki bazı okulların çevrelerinde denetim yapıldı.

Okulun servislerini ve şüpheli araçları durduran ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Şüpheli araçlarda arama da yapan ekiplerin denetimi gün boyu devam edecek.