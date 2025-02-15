İstanbul’da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada haberi

Ataşehir'de sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde köpekten kaçarken aniden yola çıkan çocuğa İETT otobüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğa çevredekiler yardım etti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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