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KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi
Tekirdağ’da Kavak Deresi’nin rengi değişti haberi
Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi
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İstanbul’da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada haberi
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İstanbul’da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada haberi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde köpekten kaçarken aniden yola çıkan çocuğa İETT otobüsü çarptı.Çarpmanın etkisiyle yere d...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada haberi

Ataşehir'de sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde köpekten kaçarken aniden yola çıkan çocuğa İETT otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğa çevredekiler yardım etti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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