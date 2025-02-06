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MediaMarkt, Ateşböceği öğrenim tırlarıyla 5 bin çocuğa eğitim desteği sağladı haberi
Buse Bilim Koleji öğrencileri simülasyonlu eğitimle depremin etkilerini gözlemledi haberi
Toyota’dan şubat ayına özel fırsatlar haberi
Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı haberi
Kapıkule’de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Bayrampaşa’da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
İstanbul’da tırda uyuşturucu ele geçirildi haberi
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İstanbul’da tırda uyuşturucu ele geçirildi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir tırda 27 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Tu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da tırda uyuşturucu ele geçirildi haberi

İstanbul'da bir tırda 27 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Tuzla ilçesinde bir tırda uyuşturucu olduğunu belirleyen ekipler, araca operasyon düzenledi.

Tır sürücüsü A.Y. gözaltına alınırken, dedektör narkotik köpek yardımıyla araçta yapılan aramalarda, sebzelerin arasına gizlenmiş 27 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu.

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