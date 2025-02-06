İstanbul’da tırda uyuşturucu ele geçirildi haberi

İstanbul'da bir tırda 27 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Tuzla ilçesinde bir tırda uyuşturucu olduğunu belirleyen ekipler, araca operasyon düzenledi.
Tır sürücüsü A.Y. gözaltına alınırken, dedektör narkotik köpek yardımıyla araçta yapılan aramalarda, sebzelerin arasına gizlenmiş 27 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu.
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