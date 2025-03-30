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İstanbul’daki mezarlıklarda bayram yoğunluğu yaşanıyor haberi

- Ümraniye Hekimbaşı'ndaki Kocatepe Mezarlığı'na yapılan ziyaretler nedeniyle Küçüksu Caddesi'nde trafik durma noktasına geldi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’daki mezarlıklarda bayram yoğunluğu yaşanıyor haberi

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklara giden aileler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Bayram dolayısıyla Ümraniye Hekimbaşı'ndaki Kocatepe Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar yakınlarının mezarı başında oturup Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Mezarlığa yapılan ziyaretler nedeniyle Küçüksu Caddesi'nde uzun araç kuyruğu oluştu. Ziyaretçiler mezarlığa ulaşabilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Bazı vatandaşlar, yaklaşık 1 saat boyunca trafikte beklediklerini söyledi.

Zeytinburnu'ndaki Eski Kozlu Mezarlığı'na giden ziyaretçiler ise vefat eden yakınlarının kabirlerini temizleyerek çiçek dikti ve dua etti.

Kimileri de mezarlıkların bakımını yaparak, yakınlarının kabristanlarını düzenledi.

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