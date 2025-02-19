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Kapıkule’de 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi
İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya’da oto yıkamacıda çıkan yangın söndürüldü haberi
Çanakkale’de “Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi” iş birliği protokolü imzalandı haberi
Tarık Tufan ve Beyhan Budak, Salon İKSV’de okurlarıyla bir araya geldi haberi
Kırklareli’nde kar yağışı etkisini sürdürüyor haberi
Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
Selimiye Camisi kar altında görüntülendi haberi
Tekirdağ’da çini sergisi açıldı haberi
Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor haberi
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İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Kü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor haberi

İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.

Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.

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