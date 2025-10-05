Kahramanmaraş’ta 2,5 Milyar TL’lik Dev Sulama Projesi Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş’ta hayata geçirilecek Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi için sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Bakan Yumaklı, yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki yatırımın 6 Şubat depremlerinden etkilenen kente önemli bir kazanım sağlayacağını belirtti.

Projeyle birlikte toplam 137 bin 560 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Bakan Yumaklı, mevcut sulama sisteminin deprem sonrası zarar gördüğünü ve ekonomik ömrünü tamamladığını hatırlatarak, yeni yatırımla birlikte su kayıplarının sona ereceğini vurguladı. “Kahramanmaraş’ın her damla suyunu koruyacak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendireceğiz.” dedi.

1971 yılında Aksu Nehri kıyısında inşa edilen Kartalkaya Barajı Sulaması’nın kanallarında yaşanan hasar ve çatlaklar nedeniyle suyun yaklaşık yüzde 40’ının kaybolduğunu belirten Yumaklı, projenin bu kayıpları önleyeceğini ifade etti.

Çalışmalar kapsamında 430 kilometre uzunluğunda borulu şebeke, 2 bin 775 adet sanat yapısı, 85 kilometre işletme-bakım yolu ve 4 filtre istasyonu inşa edilecek. Bakan Yumaklı, “Deprem bölgesinin yeniden ihyasında devlet ve millet birlikte hareket ediyor. Biz de Kahramanmaraşlı üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.