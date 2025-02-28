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Karmod’un ürettiği büfe kabinleri Suudi Arabistan’ın fuar alanlarında haberi

- Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük: - "Modern tasarımı, kullanıma hazır üretimi ve uzun ömür dayanımıyla büfe kabinlerimiz çok farklı alanlarda tercih ediliyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karmod’un ürettiği büfe kabinleri Suudi Arabistan’ın fuar alanlarında haberi

Karmod tarafından Suudi Arabistan'ın önde gelen fuar organizasyon alanlarında kullanılmak üzere üretilen büfe kabinleri kullanılmaya başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın uluslararası fuar organizasyonlarının düzenlendiği alanlarda kullanılmak üzere 60 büfe kabinin ihracatı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, proje kapsamında üretimi gerçekleştirilen kabinlerin Başkent Riyad'la birlikte Cidde ve Damman'daki fuar alanlarında hizmet vermeye başladığını belirtti.

Kabinlerin uluslararası fuarlara merkezlik yapan önemli organizasyonlarda danışma ve satış büfesi ağırlıklı hizmet vereceğini belirten, Küçük, şunları kaydetti:

“Modern tasarımı, kullanıma hazır üretimi ve uzun ömür dayanımıyla büfe kabinlerimiz çok farklı alanlarda tercih ediliyor. Güvenlik yapılarının yanı sıra satış ofisleri, kulüp bilet satış ve stor mağazaları, ekmek satış büfeleri kabinlerimizin öne çıkan kullanım yerleri arasında. Bu projede de fuar organizasyon firmasınca danışma ve satış büfe kabini olarak tercih edildi. Katılımcı firmalarca kabinlerimiz fuar standı ürün sergileme amacıyla da kullanılabiliyor. Pratik taşınabilir özelliğiyle fuardan fuara kolayca transfer edilebiliyor.”

Küçük, Suudi Arabistan'daki üç ayrı şehirdeki fuar organizasyonları için toplam 60 CTP polyester kabin üretildiğini belirterek, “Proje kapsamında 50 adeti 270×270 cm, 10 adeti 215×390 cm ölçülerinde büfe kabinleri kullanıma hazır özellikte sevk ettik. Satış büfe kabinlerimizin tamamı Suudi Arabistan'daki fuar alanlarında hizmet vermeye başladı.” ifadelerini kullandı.

Büfe
Fuar
Organizasyon
Satış

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