Kartalkaya’daki otel yangınında ölen 3 kişi, Pendik’te son yolculuklarına uğurlandı haberi

İSTANBUL (AA) – Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şenol, Mina ve Gülçin Akişli, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı.
Pendik Seyit Seyfi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninde, aile üyeleri taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından cenazeler, defnedilmek üzere Orhanlı Mezarlığı'na götürüldü.
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