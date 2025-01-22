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Kartalkaya’daki otel yangınında ölen 3 kişi, Pendik’te son yolculuklarına uğurlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
GÜNCELLEME – Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İSO Meclisi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini konuk etti haberi
Kocaeli’de taksicinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de evinde 3 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında ölen anne ve kızı için İstanbul’da cenaze töreni yapıldı haberi
İstanbul Valisi Gül, İSO ocak ayı meclis toplantısında konuştu: haberi
Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor haberi
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Kartalkaya’daki otel yangınında ölen 3 kişi, Pendik’te son yolculuklarına uğurlandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kartalkaya’daki otel yangınında ölen 3 kişi, Pendik’te son yolculuklarına uğurlandı haberi

İSTANBUL (AA) – Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şenol, Mina ve Gülçin Akişli, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı.

Pendik Seyit Seyfi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninde, aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından cenazeler, defnedilmek üzere Orhanlı Mezarlığı'na götürüldü.

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