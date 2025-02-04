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Tekirdağ’da “yalancı bahara” aldanan badem ağaçları çiçek açtı haberi
Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi
Bursa’da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı haberi
“Kaspersky Thin Client” güncellendi haberi
Adıyaman’da KADEM Kadın Destek Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı haberi
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“Kaspersky Thin Client” güncellendi haberi

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, "Kaspersky Thin Client" (KTC) için, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaya ve uzaktan çalışma deneyimini geliştirmeye yönelik yeni özellikler içeren güncelleme yayınladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, güncelleme, uzaktan çalışm...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Kaspersky Thin Client” güncellendi haberi

Kaspersky, “Kaspersky Thin Client” (KTC) için, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaya ve uzaktan çalışma deneyimini geliştirmeye yönelik yeni özellikler içeren güncelleme yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güncelleme, uzaktan çalışma senaryolarını daha verimli ve güvenli hale getirerek işletmelerin bilgi teknolojisi (BT) altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Güncellemenin, KTC'nin konumunu dünya genelindeki işletmeler için modern, güvenli ve verimli bir çözüm olarak daha da sağlamlaştırması hedefleniyor.

Bu arada, Verified Market Research'e göre, ince istemci pazarı 2024'te 1,14 milyar dolar değerlemeye ulaştı, bunun 2031'e kadar 1,31 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Pazar büyümeye devam ederken Kaspersky, ince istemciler için “Secure by Design KasperskyOS”u temel alan ve “Kaspersky Security Center” aracılığıyla merkezi yönetim sunan kendi işletim sistemini geliştirdi.

Siber Bağışıklık (Cyber Immunity) yaklaşımıyla geliştirilen bu sistem, veri bütünlüğünü koruyarak güvenli uzak masaüstü bağlantıları sağlıyor ve bu sayede, güvenilir bir BT altyapısı oluştumak için önemli bir araç haline geliyor.

– Ön yükleme sürelerini iyileştiriyor

Güncellemeyle KTC, yetkili uzak kullanıcılar için sunduğu desteğin yanı sıra USB web kamerası ve kulaklık desteği sunarak ön yükleme sürelerini azaltıyor ve daha hızlı sunucu bağlantısı sağlıyor.

Yeni özellik sayesinde ince istemcilere bağlı video kameralar, doğrudan sanal Windows masaüstlerine yönlendirilebiliyor. Bu sayede özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde kimlik doğrulama ve müşteri kayıt süreçleri daha güvenli hale geliyor.

Video desteği sayesinde telekonferans, uzaktan eğitim ve teknik destek gibi alanlarda daha verimli bir iş akışı sağlanıyor. Web kameralarının güvenli ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayan KTC, çeşitli profesyonel ortamlarda uzaktan iletişim ve işbirliğinin kalitesini yükseltiyor.

Güncellemeye USB web kamerası ve kulaklık desteğinin eklenmesi, modern kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu özellik, cihaz uyumluluğunu basitleştirerek, işletmelerin birleşik iletişim araçlarını dağıtmasını kolaylaştırıyor.

Ek iyileştirmeler arasında, ses, USB depolama aygıtları, yazıcılar ve tarayıcıları Linux işletim sistemlerine yeniden yönlendirme desteğinin yanı sıra bağlantıların kesilmesi durumunda otomatik yeniden bağlanma ve kesintisiz üretkenlik sağlama da yer alıyor.

Desteği
Güvenli
İş
Uzak
Veri

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