Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayramlaştı haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye – Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerlerle bayramlaştı.
Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile sınırdaki Dereköy Hudut Karakolu'na ziyarette bulundu.
Mehmetçik tarafından karşılanan Turan, askerlerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Turan, nöbet tutan askerlerle bayramlaşmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.
Mesai mefhumu gözetmeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Turan, Türk milletinin ordusuyla gurur duyduğunu vurguladı.
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