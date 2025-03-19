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Sağlık okuryazarlığı ve doğru beslenmeyle aşırı tuz tüketimi önlenebilir haberi
İBB’deki “terör ve örgütlü suçlar” soruşturmalarında 79 şüpheli gözaltına alındı haberi
Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne’de başladı haberi
Kapıkule’de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Lüleburgaz’da polis ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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Kırklareli’nde tarımsal analiz ve ölçümler yapay zeka teknolojisi sayesinde daha hızlı yapılacak haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tarımsal analiz ve ölçümler yapay zeka teknolojisi ile daha hızlı yapılacak.Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Enstitüsünce hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında deste...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde tarımsal analiz ve ölçümler yapay zeka teknolojisi sayesinde daha hızlı yapılacak haberi

Kırklareli'nde tarımsal analiz ve ölçümler yapay zeka teknolojisi ile daha hızlı yapılacak.

Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Enstitüsünce hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen kapsamında enstitü personeline yazılım eğitimi verildi.

Eğitimle tarımsal sulama, arazi ıslahı, bitki besleme, toprak ve tarımsal meteoroloji alanlarında veri analizi ve otomasyon süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi, yaptığı açıklamada eğitim ile teknik personelin yazılım yetkinliklerini arttırarak yapay zekanın daha etkin kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Proje kapsamında programlama dili, veri analizi, otomasyon ve bilimsel hesaplamalar gibi birçok konunun anlatıldığını ifade eden Çebi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Enstitünün çalışma alanlarında veri odaklı çalışmaların etkinliğini de arttıracaklarını dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

“Modern teknolojilerin kullanımını da teşvik etmeyi hedefledik. Bu kapsamda tarımsal sulama, arazi ıslahı, bitki besleme, toprak ve tarımsal meteoroloji alanlarında veri analizi ve otomasyon süreçlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçladık.

Ayrıca enstitümüzün teknik kapasitesini güçlendirerek bilimsel çalışmalarda modern teknolojileri daha etkin kullanmak için benzer eğitim ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

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