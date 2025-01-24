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Alkol bağımlılığından kurtulup Yeşilay’da iyileştirme koçu oldu haberi
TOFAŞ, Süper Lig’in ikinci devresine galibiyetle başlamak istiyor haberi
İstanbul’da terör örgütü El Kaide’ye üyelikten hüküm giyen 2 kişi yakalandı haberi
Kırklareli’nin tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri “Yerli Turist” filmiyle tanıtılacak haberi
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi haberi
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Kırklareli’nin tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri “Yerli Turist” filmiyle tanıtılacak haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nin tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri “Yerli Turist” filmiyle tanıtılacak haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması amacıyla hazırlanan “Yerli Turist” filminin gösterimi yapıldı.

Vali Uğur Turan, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kentin doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Bu zenginliklerin tanıtılmasının önemine işaret eden Turan, filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise film hakkında bilgi verdi.

Filmde tarihçi yazar Koray Şerbetçi, arkeolog Cem Korunmaz ile kendisinin rol aldığını belirten Bulut, kentin zenginliklerini tanıtmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından film gösterimi gerçekleştirildi.

Daha sonra Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile Belediye Başkanı Bulut, oyuncu ve yönetmenlere çiçek verdi.

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