Kocaeli Bilim Merkezi, ziyaretçilerini bilimi yaşayarak keşfe çıkarıyor haberi

KADİR YILDIZ – Sergi ve galeri salonları bulunan, atölye programları ve bilimsel etkinlikler düzenlenen Kocaeli Bilim Merkezi, ziyaretçilerine farklı deneyim yaşatıyor.

TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 18 bin 650 metrekarelik alanda kurulan bilim merkezi, müzeye dönüştürülen SEKA Kağıt Fabrikası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Nisan 2015'te hizmete açıldı.

Sergi ve galeri salonları, atölye programları, bilimsel etkinlikleriyle ilgi gören bilim merkezi, açıldığı 2015 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon 100 bin ziyaretçi ağırladı.

Özellikle genç ve çocukların ziyaret ettiği merkez, gelecek neslin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artmasına vesile oluyor.

– “Bilimsel yöntemler konusunda farkındalık oluşturuyoruz”

Kocaeli Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Özcan Sarıca, AA muhabirine, bilim, mucit teknolojileri ile proje üretim fabrika atölyelerinin yediden yetmişe herkes hizmet verdiğini söyledi.

Sarıca, eğlenceli bilimsel etkinlikler düzenlenen merkezin yoğun ilgi gördüğünü, bunun artarak devam ettiğini kaydetti.

Merkezde bilim ve teknolojinin daha anlaşılabilir hale geldiğini anlatan Sarıca, “Bilimsel yöntemler konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Deney ve uygulamalarla katılımcıların meraklanmalarını ve keşfetmesini sağlıyoruz. Diğer müzelerden farklı olarak burada dokunmamak yasak. Dokunarak, eğlenerek, keşfederek katılımcıların sorgulamalarını teşvik ediyoruz. Ziyaretçilerimiz bilim merkezimizde örneğin ışığın doğasını inceledikleri zaman güneşe farklı gözle bakıyorlar.” diye konuştu.

Sarıca, çevre illerden kente gelenlerin Kocaeli Bilim Merkezi'ne de uğradığını dile getirerek, bu sayede kentte “eğitim turizmi” de oluştuğunu belirtti.

Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçilerin de merkeze ilgi gösterdiğini belirten Sarıca, “Türkiye ölçeğinde ziyaret edilebilen, yurt dışında işbirlikleri olan bilim merkezi haline gelmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de bilim merkezi kültürü son yıllarda olgunlaşmaya başladı. Kocaeli Bilim Merkezi olarak bunun öncüsü ve yol göstericisi olma çabasındayız.” ifadesini kullandı.

– “Merkez yeni şeyler öğrenmemi sağlıyor”

Sakarya'dan gelen 12 yaşındaki Kerem Bayraklı, 3. kez geldiği merkezde atölye çalışmalarına katıldığını söyledi.

Burada vakit geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraklı, “Merkez, yeni şeyler öğrenmemi sağlıyor. Doktor olmak istiyorum. Burada tıpla alakalı bölüm ilgimi çekti. Buradaki bilim araç gereçlerini denedim. Burada yeni bilgiler öğreniyorum, bu belki benim bilim insanı olmama yardım edebilir.” diye konuştu.

Sabahattin İldeş de 5 yaşındaki oğlu Yağız Ali'nin merkeze geldiği için mutlu olduğunu belirterek, atölye ve sergi salonlarının ilgisini çektiğini kaydetti.