Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Akgün, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Akgün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Halk, bayrak, özgürlük” fotoğrafına oy veren Akgün, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Adsız Günebakan'ın “Armut piş” karesini seçti.

Akgün, “Haber”de Murat Şengül'ün “Yeniden başlamak lazım” fotoğrafını tercih etti, “Günlük hayat”ta İsa Terli'den “7 tepe, 5 minare, 1 kule” ve “Spor”da Gökhan Balcı'dan “Şükür” karesini oyladı.

Akgün, AA muhabirine, AA'nın geleneksel hale gelen oylamasında yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, bazı kategorilerde fotoğraf seçmekte zorlandığını söyledi.

AA muhabirlerini tebrik eden Akgün, “Anadolu Ajansı, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de yaşananların ortaya çıkarılmasında önemli çalışmalar yaptı. Üstün habercilik gayretiyle birçok şeyin açığa çıkmasını, gizli kalmamasını sağladılar. Başarılarınızın devamını diliyorum.” ifadesini kullandı.