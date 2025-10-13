Milli Maç Öncesi Kocaeli’de Tramvaylar Ücretsiz Olacak

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. hafta mücadelesinde Türkiye, 14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45’te başlayacak karşılaşma öncesinde stadyuma yoğun taraftar akını bekleniyor.

Milli maç öncesi ulaşımda kolaylık sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önemli bir karara imza attı. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alikahya – Stadyum tramvay hattının maç günü ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Büyükakın, yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek “Milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattımız, maç günü saat 17.00’den itibaren ücretsiz ulaşım sağlayacak. Hep birlikte milli coşkumuzu tribünlerde en güçlü şekilde yansıtalım.” ifadelerini kullandı.