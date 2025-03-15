Paylaş

Kocaeli’de 8 milyon makaron ele geçirildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan tırda 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipl...