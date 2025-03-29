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Kocaeli’de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki bir çardakta H.H.O. (34) ile H.Ş. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada, H.Ş. tabanca ile...