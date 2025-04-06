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Kocaeli’de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Kartepe ilçesinde M.A'nın ruhsatsız umuma açık yerde kumar oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 83 bin 223 lira idari para cezası kesilirken, 10 bin 810 lira ile 200 dolara el konuldu.

M.A. hakkında ise adli işlem yapıldı.

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