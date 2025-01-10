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Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

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Haber Merkezi Editör
Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce 7 Ocak’ta Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 17 tabanca ile 17 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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