HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaelispor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi

Kocaelispor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi

- Teknik direktör İsmet Taşdemir: - "Belki de 'Şampiyonluk maçımıza çıkıyoruz.' Şampiyonluğu yüzde 90 halletmiş olacağız inşallah"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaelispor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geride kalan haftada Teksüt Bandırmaspor ile berabere kalmanın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçının zor olacağını belirten Taşdemir, “Bu rakibin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla onun için de bir oyun oynayacaklardır. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Belki de 'Şampiyonluk maçımıza çıkıyoruz.' Şampiyonluğu yüzde 90 halletmiş olacağız inşallah.” diye konuştu.

İsmet Taşdemir, hedeflerinin şampiyon olup kent ve camiayı layık olduğu yere taşımak olduğunu sözlerine ekledi.

İlgili Haberler

İzmit Körfezi’nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 18:54

İzmit Körfezi’nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

Kırklareli’nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 17:44

Kırklareli’nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendi haberi

Tuzla’da geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 17:40

Tuzla’da geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi haberi

İstanbul’da “Ulusal İlkokul Matematik Standartları Şurası” düzenlendi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 17:34

İstanbul’da “Ulusal İlkokul Matematik Standartları Şurası” düzenlendi haberi

Türk Kalp Vakfı, İstanbul’da “37. Kalp Haftası” programı düzenledi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 17:20

Türk Kalp Vakfı, İstanbul’da “37. Kalp Haftası” programı düzenledi haberi

Çınarcık’ta Kaymakamlık tarafından kurulan tesis turizme katkı sunacak haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 17:14

Çınarcık’ta Kaymakamlık tarafından kurulan tesis turizme katkı sunacak haberi

Trakya’daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı haberi Trakya’daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı haberi İstanbul’da Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi yapıldı haberi İstanbul’da Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi yapıldı haberi