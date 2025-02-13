Koçtaş kombi bakımıyla ilgili ipuçları paylaştı haberi

Koçtaş, kombi bakımı ve verimli ısınmaya ilişkin ipuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış aylarında kombilerin verimli çalışması ve enerji tasarrufu sağlanması için düzenli bakım büyük önem taşıyor.

Zaman içerisinde kombi içinde oluşan kir, tortu ve kireçlenme, cihazın performansını düşürerek daha fazla enerji harcamasına neden olabiliyor. Bu nedenle kombi bakımı, hem faturaları düşürmek hem de kesintisiz ısınma sağlamak için önem taşıyor.

Düzenli kombi bakımında, cihazın iç aksamlarının temizlenmesi, su ve gaz bağlantılarının kontrol edilmesi önem arz ederken, yanma haznesinde biriken kirlerin temizlenmesi, kombinin daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Ayrıca kombi filtresi ve peteklerin temizlenmesi de su dolaşımını iyileştirerek daha homojen bir ısı dağılımı sunuyor. Uzmanlar tarafından yapılan kontrollerde, olası gaz kaçakları, basınç sorunları veya elektronik arızalar erken tespit edilerek büyük sorunların önüne geçilebiliyor. Bu kontroller, kombinin hem güvenli hem de ekonomik bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.

– Termostatik vana dengeli ısınma sağlıyor

Özellikle kış aylarında evlerdeki ısı dengesini sağlamak adına her odayı ihtiyaç ölçüsünde ısıtmak da enerji tasarrufu sağlıyor. Gerekli olan sıcaklık her oda için değişirken, odanın konumu ve cephesi gibi unsurlar sıcaklığı önemli ölçüde etkiliyor.

Bu durumlara çözüm getirmek için termostatik vanalar devreye giriyor. Termostatik vanalar ortamın ısısını kontrol altına almak için radyatörleri belirli bir derecede sabitliyor. Her radyatörün ayrı ayrı kontrol edilmesini sağlayan ürünler böylece evlerin fazla veya yetersiz ısınmasını önlüyor.

Koçtaş, fazla doğal gaz kullanımının önüne geçmek için termostatik vana kullanımını öneriyor. Panel radyatörler için termostatik vana kullanıldığı takdirde, panel radyatörün ısıttığı alanın sıcaklığı dengede tutularak hem ısınma hem de tasarrufa katkıda bulunulabiliyor.

Koçtaş, geniş kombi yelpazesi ile müşterilerine güvenli ve konforlu bir kış geçirme imkanı sağlıyor. Isı tasarrufu ve kombi bakımıyla ilgili fikir ve çözüm önerileri “Koçtaş Yaşayan Evler Blogu”, kombi, yedek parça ve aksesuar ihtiyaçlarına ise Koçtaş mağazaları ve internet adresinden ulaşılabiliyor.