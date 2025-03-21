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Sakarya’dan kısa kısa haberi
Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi
Sakarya’da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı haberi
Kocaeli ve Sakarya’da fidanlar toprakla buluşturuldu haberi
Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi
Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi
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Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kırmızı ışıkta bekleyen araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta trafik ışıklarında bekleyen 34 DOJ 387 plakalı araca, kimliği henüz belirlenemey...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi

Küçükçekmece'de kırmızı ışıkta bekleyen araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta trafik ışıklarında bekleyen 34 DOJ 387 plakalı araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, saldırganın yolda araca doğru ateş açtığı anlar yer alıyor.

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