HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Maltepe Üniversitesi akademisyeni, kısa film ödülü kazandı haberi

Maltepe Üniversitesi akademisyeni, kısa film ödülü kazandı haberi

İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Baykuş Paçacıoğlu, "Rezzan" adlı kısa animasyon filmiyle 45. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Ulusal Kısa Film ve Belgesel Y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Maltepe Üniversitesi akademisyeni, kısa film ödülü kazandı haberi

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Baykuş Paçacıoğlu, “Rezzan” adlı kısa animasyon filmiyle 45. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İFSAK Kısa Film Festivali bünyesinde İFSAK ve Beyoğlu Belediyesi Pera salonlarında gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları belli oldu.

Salon İKSV'de düzenlenen ve sunuculuğunu Barkın Nevresoğlu'nun gerçekleştirdiği törende, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Baykuş Paçacıoğlu, “Rezzan” adlı kısa animasyon filmiyle “Canlandırma Dalı” kategorisinde ödül elde etti.

Törende, ödül alan diğer yönetmenlere de plaketleri takdim edildi.

İlgili Haberler

Bağımlılıktan ramazanın manevi atmosferiyle uzaklaşıyorlar haberi
Yerel
27 Mart 2025, 13:10

Bağımlılıktan ramazanın manevi atmosferiyle uzaklaşıyorlar haberi

Tekirdağ’da balık tezgahlarında daha çok hamsi ve istavrit satılıyor haberi
Yerel
27 Mart 2025, 13:10

Tekirdağ’da balık tezgahlarında daha çok hamsi ve istavrit satılıyor haberi

Allianz’ın müşteri sadakat programı “Allianz 365” 500 bin kullanıcıya ulaştı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 13:04

Allianz’ın müşteri sadakat programı “Allianz 365” 500 bin kullanıcıya ulaştı haberi

Okuldaki başarı dart oyunuyla sağlandı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 12:50

Okuldaki başarı dart oyunuyla sağlandı haberi

Sağlık Bakanlığı onaylı uygulamayla doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek haberi
Yerel
27 Mart 2025, 12:24

Sağlık Bakanlığı onaylı uygulamayla doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek haberi

Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde yaşlılar hayatlarını teknolojiyle kolaylaştırmayı öğreniyor haberi
Yerel
27 Mart 2025, 11:44

Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde yaşlılar hayatlarını teknolojiyle kolaylaştırmayı öğreniyor haberi

Tekstil endüstrisi yılda 79 milyar metreküp su kullanıyor haberi Tekstil endüstrisi yılda 79 milyar metreküp su kullanıyor haberi Bursa’da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi Bursa’da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi