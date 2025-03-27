Maltepe Üniversitesi akademisyeni, kısa film ödülü kazandı haberi

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Baykuş Paçacıoğlu, “Rezzan” adlı kısa animasyon filmiyle 45. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İFSAK Kısa Film Festivali bünyesinde İFSAK ve Beyoğlu Belediyesi Pera salonlarında gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları belli oldu.

Salon İKSV'de düzenlenen ve sunuculuğunu Barkın Nevresoğlu'nun gerçekleştirdiği törende, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Baykuş Paçacıoğlu, “Rezzan” adlı kısa animasyon filmiyle “Canlandırma Dalı” kategorisinde ödül elde etti.

Törende, ödül alan diğer yönetmenlere de plaketleri takdim edildi.