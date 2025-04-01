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MHP Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı haberi

KIRKLARELİ (AA) - MHP Kırklareli İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi.Düzenlenen törene, Belediye Başkanı Derya Bulut, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile partililer katıldı.Savaşan, bayramların küskünlüklerin sona ermesi, dostluk ve paylaşma duygu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
MHP Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı haberi

MHP Kırklareli İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene, Belediye Başkanı Derya Bulut, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile partililer katıldı.

Savaşan, bayramların küskünlüklerin sona ermesi, dostluk ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı önemli günler olduğunu söyledi.

Bu önemli günlerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Savaşan, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Bulut da, kentin gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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