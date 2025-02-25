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Migros, 37. Aile Kulübü’nü Kahramanmaraş’ta açtı haberi
Edirne’de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı haberi
Kocaeli’de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı haberi
Bilecik’te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu haberi
Esenyurt’ta “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi haberi
Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı haberi
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Şvayk” oyunuyla İstanbul’da haberi
BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa’da basın toplantısı düzenledi: haberi
Edirne’nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek haberi
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Migros, 37. Aile Kulübü’nü Kahramanmaraş’ta açtı haberi

İSTANBUL (AA) - Migros'un toplumsal gelişime katkı sunmak ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Migros Aile Kulüplerinin 37'ncisi Kahramanmaraş'ta açıldı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Piazza AVM'deki 3M Migros mağ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Migros, 37. Aile Kulübü’nü Kahramanmaraş’ta açtı haberi

Migros'un toplumsal gelişime katkı sunmak ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Migros Aile Kulüplerinin 37'ncisi Kahramanmaraş'ta açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Piazza AVM'deki 3M Migros mağazasında açılan Kahramanmaraş Migros Aile Kulübü, başta kadınlar olmak üzere üyelerine, yeni beceriler kazanma imkanı sunacak.

Açılışta, kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı eserler de sergilendi.

Haftanın 6 günü, saat 10.00-18.30 arasında hizmet verecek kulüpte ilk olarak, Onikişubat Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle “Sanatsal Mozaik” ve “Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımı” kursları başlatıldı. Katılımcılar, kurslarla hem yeni beceriler kazanacak hem de öğrenme süreci yaşayacak.

Türkiye genelinde 25 il ve 37 noktada, farklı coğrafi bölgeleri kapsayan kulüplerde, 220'den fazla alanda ücretsiz meslek edindirme ve yetenek geliştirme kursları verilirken, benzer ilgi alanlarına sahip kişiler için sosyalleşme imkanı sunuluyor.

583 bini aşkın üyesinin büyük bir çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kulüpler, hobi kurslarıyla sosyal hayatı geliştirirken, yeni meslek kazanımlarıyla gelir elde edilebilme olanağı sağlıyor.

Kulüplerde düzenlenen kurslara ek olarak, sağlık, hijyen, geri dönüşüm, kompost yapımı, gıdanın korunması, ekoloji okur yazarlığı, sıfır atık mutfak, ekosistem, çevre ve iklim değişikliği, çocuk gelişimi gibi konularda günü birlik atölye çalışmaları ve seminerler de düzenleniyor.

Yaklaşık 602 bin kişi, Türkiye genelindeki kulüplerde yüz yüze sınıf eğitimlerini tamamlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki yeterlilik sertifikası almaya hak kazandı.

21 bini kadın, 28 bin kişi mesleki kursları tamamladıktan sonra ticaret yapabilecek donanıma sahip olarak aile bütçelerine katkı sağladı.

Ayrıca 9 binin üzerinde düzenlenen yüz yüze sınıf bilgilendirme seminerleri ve atölye çalışmalarıyla 188 bin kişiye ulaşıldı. Kulüplerle 2027 sonuna kadar 850 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

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