Muş’ta Jandarma Öğrencilere Kışlık Kıyafet ve Hediyeler Dağıttı

Muş’taki Bakırcılar Köyü İlkokulu’nda öğrenciler, jandarma ekiplerinin getirdiği kışlık kıyafetler ve hediyelerle sürpriz bir gün yaşadı.
Özge Tekeli
23 saat önce
0 0
Muş’ta Jandarma Öğrencilere Kışlık Kıyafet ve Hediyeler Dağıttı

Muş’ta jandarma ekipleri, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki bir köy okulunda öğrencilere kışlık kıyafet ve çeşitli hediyeler verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı personeli, Bakırcılar Köyü İlkokulu öğrencileri için başlattığı kampanya kapsamında hazırlanan mont, bot ve hediyeleri köye ulaştırdı. Askerler, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti ve “Tim 112 Jandarma” çizgi filmini izlettirdi.

Ziyaret sırasında okulun eskiyen Türk bayrağı da yenisiyle değiştirildi. Öğrenciler, jandarmanın kullandığı araçları ve arama kurtarma köpeğini yakından inceleme fırsatı buldu.

