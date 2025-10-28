Muş’ta Jandarma Öğrencilere Kışlık Kıyafet ve Hediyeler Dağıttı

Muş’ta jandarma ekipleri, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki bir köy okulunda öğrencilere kışlık kıyafet ve çeşitli hediyeler verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı personeli, Bakırcılar Köyü İlkokulu öğrencileri için başlattığı kampanya kapsamında hazırlanan mont, bot ve hediyeleri köye ulaştırdı. Askerler, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti ve “Tim 112 Jandarma” çizgi filmini izlettirdi.

Ziyaret sırasında okulun eskiyen Türk bayrağı da yenisiyle değiştirildi. Öğrenciler, jandarmanın kullandığı araçları ve arama kurtarma köpeğini yakından inceleme fırsatı buldu.