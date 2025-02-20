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Nakliyeciler Suriye’ye sefer sayısının geçen yıla göre ikiye katlanmasını bekliyor haberi
GÜNCELLEME 2 – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi
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Edirne’de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı haberi
Tekirdağ’da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
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Nakliyeciler Suriye’ye sefer sayısının geçen yıla göre ikiye katlanmasını bekliyor haberi
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Nakliyeciler Suriye’ye sefer sayısının geçen yıla göre ikiye katlanmasını bekliyor haberi

- Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras: - "Suriye'de istikrar yokken biz 189 bin sefer yaptıysak ve 2 milyar dolarlık ürün taşıdıysak, 2025'te gelmesi beklenen istikrardan sonra bunun ikiye katlanacağını öngörüyoruz" - "Malları sınır kapısına kadar değil de ülke içindeki varış yerlerine kadar götürmeyi arzuluyoruz. Bu konuda 2010 yılından önce yapılan Serbest Ticaret Anlaşması var. Ona dönülmesini bekliyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Nakliyeciler Suriye’ye sefer sayısının geçen yıla göre ikiye katlanmasını bekliyor haberi

KAAN ULU – Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Suriye'ye Türkiye'den 2024 yılında 189 bin sefer yapıldığını belirterek, “2025'te gelmesi beklenen istikrardan sonra bunun ikiye katlanacağını öngörüyoruz.” dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2024 yılında Türk uluslararası kara yolu taşımacılığında 2 milyon 100 bin civarında sefer sayısının yapıldığını ve bunun yüzde 10'luk kısmının Suriye'ye gerçekleştirildiğini söyledi.

Aras, 2024 yılında Suriye'ye 189 bin sefer yapıldığını bildirerek, “2024 ile 2023'ü kıyasladığımız zaman 2024'te yüzde 11'lik bir sefer artışımız var. 2024 yılında toplam bedeli yaklaşık 2 milyar dolar civarında olan ürünlerin Suriye'ye taşımasını gerçekleştirdik.” dedi.

Suriye'de 2010 yılında başlayan olaylar neticesinde Türkiye ve Suriye ile sıkıntılar yaşandığını dile getiren Aras, şöyle devam etti:

“Mal ve ürünlerimizi Suriye sınırına kadar götürüyoruz. Cilvegözü, Zeytindalı sınır kapılarında ürünleri Suriye tarafına teslim ediyoruz. Beklenti ve arzumuz, Suriye'nin içine kadar mallarımızı direkt götürebilmek. Şu anda Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Suriye'deki yetkililerle görüşüyor. Malları sınır kapısına kadar değil de ülke içindeki varış yerlerine kadar götürmeyi arzuluyoruz. Bu konuda 2010 yılından önce yapılan Serbest Ticaret Anlaşması var. Ona dönülmesini bekliyoruz. Bu konuda yetkililerimiz gerekli görüşmeleri yapıyor. Hızlı bir şekilde yol alacağımızı umuyoruz.”

Suriye ile serbest ticaret anlaşmasının sağlanması halinde ticaretin daha da artacağına dikkati çeken Şerafettin Aras, “Zaten savaş öncesi Suriye üzerinden transit 50 binin üzerinde sefer sayımız vardı başta Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine. Suriye'de istikrar yokken biz 189 bin ikili sefer yaptıysak ve 2 milyar dolarlık ürün taşıdıysak, 2025'te gelmesi beklenen istikrardan sonra bunun ikiye katlanacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.

– “Beklentimiz Suriye üzerinden Körfez ülkelerine yapacağımız taşımacılıkta bir artışın olması”

Suriye'deki yeni yönetimle birlikte beklentilerinin de arttığına vurgu yapan Aras, “Suriye'nin yeniden imar edilmesi gerekiyor ve orada yeniden inşaat faaliyetleri başlayacak. O nedenle bizim Suriye'ye taşıyacaklarımızın artacağını ve bölgedeki faaliyetlerin bizim için de Suriye için de çok ciddi ivmeler kazandıracağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şerafettin Aras, Türkiye'nin Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticari ilişkilerini her zaman iyi tutmaya çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beklentimiz sadece Suriye'ye mal taşımak değil aslında. 2010 yılından sonra Suudi Arabistan, Katar, Ürdün gibi Körfez ülkelerine hem transit taşımacılıkta hem de kendi ihracatımızda çok sıkıntılar yaşadık. Zaman içerisinde Mısır'a Ro-Ro kondu. Daha sonra Lübnan üzerinden Ro-Ro'lar başladı. Ardından 2023'te başlayan savaş nedeniyle bu Ro-Ro'lar da iptal edildi. 2025 yılı ile sonrasında öngördüğümüz, Suriye'de istikrarın sağlanmasına paralel, Suriye üzerinden Körfez ülkelerine yapacağımız taşımacılıkta ve Avrupa'nın da yüklerini Suriye üzerinden Körfez ülkelerine yapacağımız taşımacılıkta bir artışın olması.”

Türkiye'nin jeopolitik konumunun dünya ticareti için çok önemli olduğunun altını çizen Aras, “Dünyada sıcak savaşların yerini ticari savaşların aldığını hepimiz görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin savaşı, bütün bunların getirdiği noktada ülkemizin coğrafi yapısı itibarıyla dünyanın merkezinde bir ülkeyiz. Transit taşımacılığın ve transit ticaretimizin artacağını öngörüyoruz. Bunun Avrupa'nın ve Asya'nın tamamıyla olacağını düşünüyorum. 2025-2026 yılı için öngörüm bu şekilde.” değerlendirmesinde bulundu.

Aras
Savaş
Suriye
Ticaret
Yılında

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