Pazaryeri ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı

BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi.
Pazaryeri İlkokulunda yapılan karne törenine Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmen ve veliler katıldı.
Kaymakam Kahraman, törende öğrencilerle sohbet ederek, yarıyıl tatilinde kitap okumaları, şehri gezmeleri ve akrabalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kaymakam Kahraman ve Başkan Tekin, öğrencilerin karnelerini verdi.
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