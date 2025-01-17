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Emine Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım:
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da baba oğul “şampiyon kanaryalar” yetiştiriyor
İnegöllü mobilya üreticileri bu yıl ABD pazarına odaklanacak
MediaMarkt ve TEGV işbirliğiyle Hatay’daki çocuklara etkinlik düzenlendi
Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza
Balıkesir’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Eksun Gıda un depolama kapasitesini yükseltti
Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının 30. yılı kutlandı
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Pazaryeri ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pazaryeri ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı

BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Pazaryeri İlkokulunda yapılan karne törenine Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaymakam Kahraman, törende öğrencilerle sohbet ederek, yarıyıl tatilinde kitap okumaları, şehri gezmeleri ve akrabalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaymakam Kahraman ve Başkan Tekin, öğrencilerin karnelerini verdi.

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