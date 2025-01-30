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Edirne’den kısa kısa haberi
Türk Kızılay Başiskele Temsilciliğinden kan bağışı etkinliği haberi
Pendik Marina’daki atık yağ depolama alanında çıkan yangın söndürüldü haberi
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 170 ülkeden 150 bini aşkın ziyaretçi ağırladı haberi
İstanbul’da rektörler AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı haberi
Beyoğlu’nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada haberi
Bursa’da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında haberi
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Pendik Marina’daki atık yağ depolama alanında çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yat limanındaki yakıt istasyonunda yer alan atık yağ depolama alanında, henüz be...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pendik Marina’daki atık yağ depolama alanında çıkan yangın söndürüldü haberi

Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yat limanındaki yakıt istasyonunda yer alan atık yağ depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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