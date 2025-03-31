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Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi haberi

BURSA (AA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.Özel bir davet salonunda düzenlenen törende konuşan Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, dünyada yaşanan zulümlerin son bulmasını temenni ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi haberi

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Özel bir davet salonunda düzenlenen törende konuşan Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, dünyada yaşanan zulümlerin son bulmasını temenni ederek, bayram sonrası bu konuda saha çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın da konuşma yaptığı bayramlaşmaya, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ve Saadet Partililer katıldı.

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