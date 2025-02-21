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Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürecek.Dernek başkanı Yakup Başer ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü zi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak haberi

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürecek.

Dernek başkanı Yakup Başer ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, ziyaret için teşekkür ettiği İHH heyetine, ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, ramazan ayına yönelik yapacakları çalışmalardan bahseden Başer, Sakarya İHH olarak bu yıl şehirde yaklaşık 600 aileye gıda kolisi dağıtımı yapacaklarını söyledi.

Başer, Sakarya'da 515 yetim aile ve 798 yetim çocuğun bulunduğu, çalışmalar kapsamında yetimlere bayramlık kıyafet ile yetim ailelere iftar programı düzenleyeceklerini belirtti.

Ramazan ayında zekat, fitre dağıtımları yapacaklarını anlatan Başer, “Yetim Bayramlık Giydirme” projesiyle çocukları derneğin anlaşma yaptığı mağazalara götürerek istedikleri ürünleri seçme imkanı sağlayacaklarını aktardı.

Başer, kış mevsiminin başlangıcında yetim çocuklara mont ve bot, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulundukları bilgisini verdi.

Dünya Yetim Günü'ne özel ramazan ayının 15'inde yetimlere yönelik iftar programı da gerçekleştireceklerini işaret eden Başer, aynı zamanda Sakarya İHH olarak bu yıl 7 ülkeye gideceklerini bildirdi.

Başer, İHH'nın bu yıl Türkiye dahil 67 ülkede çalışma yapacağını, önceliklerinin Gazze ve Sudan gibi savaş bölgeleri olduğunu, Sakarya ekibi olarak ise Pakistan, Nepal, Cibuti, Somali, Tanzanya ve Bangladeş'e gideceklerini kaydetti.

Gittikleri ülkelerde sadece gıda kolisi veya nakdi yardım yapmadıklarını ayrıca o bölgelerde ihtiyaç sahiplerine gelir getirecek projeler de yaptıklarını söyleyen Başer, ihtiyaçları doğru noktalara ulaştırma konusunda sürekli araştırma ve tespit yaptıklarını, ihtiyaca göre destekte bulunduklarını, hayırseverlerin bağış kabul merkezleri, web sitesi ve banka hesaplarından bağışta bulunabileceklerini anlattı.

Hayırseverlerin öncelikle kendi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi komşu, akraba ve yakınlarını tercih etmelerini tavsiye eden Başer, yardıma muhtaç kişileri bulmakta zorluk çekenlerin ise İHH'ya danışabileceklerini ifade etti.

Başer
Çalışma
İHH
Sakarya
Yetim

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