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Emlak Konutun orta gelir grubuna yönelik kampanyasının detayları açıklandı haberi
“İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı haberi
Beşiktaş’ta 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde yoğun kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi
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Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde 7 Şubat'ta seyir halindeki otomobile ateş edil...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde 7 Şubat'ta seyir halindeki otomobile ateş edilmesi sonucu Mert Elter'in hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan B.Y. (31), M.Ş. (50), M.Ş. (42), Ü.B. (61) ve F.B'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürülen 5 zanlının savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Bu arada, gözaltına alınanlardan H.C'nin (65) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

– Olay

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde 7 Şubat'ta Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen araçtan inen kişi veya kişilerce ateş edilmişti. Yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Elter (21) hastaneye kaldırılmış, Elter müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının firari şüphelisi B.Y. ile onun kaçması ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen M.Ş, M.Ş, H.C, Ü.B. ve F.B'yi gözaltına almıştı.

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