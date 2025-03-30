Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı haberi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Karaağaç Bulvarı'ndaki bir büfede iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu büfedeki 2 kişi darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırma yaptığı bölgede bir silahın bulunduğu öğrenildi.