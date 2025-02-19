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Sakarya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Taraklı-Göynük kara yolu Yeniköy mevkisinde A.A. (68) yönetimindeki 14 ALC 182 plakalı otomobil ile H.G. (36) idaresindeki 1...