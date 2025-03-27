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Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-26 Mart tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 21 operasyon gerçekleştirildi.Operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı haberi

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-26 Mart tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 21 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 303 gram sentetik uyuşturucu, 214 gram kokain, 122 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu, 87 uyuşturucu hap, 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

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