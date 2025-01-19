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Çanakkale’de “12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi” düzenlendi
Sakarya’dan kısa kısa
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
İstanbul’da inşaat işçileri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da tezgahların gözdesi hamsi ve çinekop
Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi
Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede
Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor
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Sakarya’dan kısa kısa

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’dan kısa kısa

SAKARYA (AA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Engelsiz Hobi Atölyeleri”nin ilk dönemi sona erdi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM), dil, sayı, günlük yaşam becerileri, el sanatları, tasarım, resim ve baskı sanatları, müzik ile ritim, mutfak becerileri ve ekolojik yaşam atölyesi olmak üzere çeşitli branşlarda eğitim gören özel öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

SGM spor salonunda eğitmenlerin karnelerini takdim etmesinin ardından ocak ayında doğan öğrencilere doğum günü kutlaması yapıldı.

– Sakaryalı 16 güreşçi Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, 21-23 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası öncesi güreş sporcularıyla Hendek ilçesinde bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zengin, mindere çıkacak 16 sporcuya başarılar diledi. Sakarya'nın güreş sporlarında başarılı olduğunu aktaran Zengin, ciddi ve aktif rol üstlenmeye gelecek dönemlerde güçlenerek başarıları sürdüreceklerini belirtti.

Öncelikli hedefinin altyapıyı güçlendirmek olduğuna işaret eden Zengin, “Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bu spora dahil ediyor ve büyük bir özveriyle yetiştiriyoruz. Hocalarımız, her bir sporcuyla özel olarak ilgileniyor, onlara adeta kendi evlatları gibi yaklaşıyor. Bu hem sporcularımıza olan bağlılığımızın hem de güreş alanındaki başarıya olan inancımızın bir yansımasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Spor

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