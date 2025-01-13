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Sakarya’dan kısa kısa
Balıkesir’de “Vuslat Buluşmaları” konferansı gerçekleştirildi
Kocaeli’de Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanı genişliyor
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Çanakkale’nin yöresel lezzetleriyle hazırlanan pizza Avrupa’da altın madalya peşinde
Esenyurt’ta metrobüse binemeyen vatandaşlar boş gelen aracın önünü kesti
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Sakarya’dan kısa kısa

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Sakarya’dan kısa kısa

SAKARYA (AA) – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, uzman eğitmenlerin iştirakiyle “Blokzinciri ve Kripto Ekosistemini Anlamak ve İnşa Etmek” başlıklı atölye çalışması gerçekleştirdi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya nazaran, uzman eğitmenler Mehmet Kırçal, Ömer Göksoy ve Şahap Kurtaran, iştirakçilere blokzincir teknolojisinin yapısı ve kullanım alanlarına ait bilgi vermesinin akabinde kripto ekosistemi üzerine uygulamalı bilgileri aktardı.

Blokzincirin, iş dünyasından finansal uygulamalara uzanan geniş kapsamlı tesirini örneklerle açıklayan uzman eğitmenler, iştirakçilerle merkeziyetsizlik unsuru, akıllı kontratların işleyişi ve kripto varlıkların gelecekteki potansiyeli hakkında da ayrıntılar paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Burak Ağgül, atölye ile öğrencilere iş dünyasının fırsatlarına dair farkındalık kazandırmayı ve teknoloji odaklı meslek planlamalarına rehberlik etmeyi hedeflediklerini anlattı.

– SAÜ'nün 7 öğrenci topluluğuna ÜNİDES'ten destek

Sakarya Üniversitesi'nden (SAÜ) 7 öğrenci topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, üniversite öğrenci topluluklarıyla etkileşimi artırmayı ve gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan “Üniversite Öğrenci Kulüpleri Destekleme Programı'ndan (ÜNİDES) takviye almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya nazaran, dayanak kazanan projeler, Quantum Computing Topluluğunun bilim ve teknoloji kolunda “Qbronze Quantum Workshop Projesi”, Turkuaz Okul Öncesi Eğitimi Topluluğunun, spor ve sağlıklı hayat kolunda “Turkuaz'ın Sevinciyle Futsal Projesi”, Genç Türk Bayan Akademisyenler Birliğinin, kapasite geliştirme kolunda “Kültür ve Medeniyet Atölyeleri Projesi”, Coğrafya Topluluğunun, milletlerarası çalışmalar kısmında “Ulusal Coğrafya Toplulukları Ağı Projesi”, Mukayeseli Çeviri ve Okuma Topluluğunun, mesleksel gelişim faaliyetleri kolunda “Çeviride Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı Projesi”, Yeniler Topluluğunun, şahsî ve toplumsal gelişim kolunda “Tarihin İzinde Bir Adım Projesi”, İnsan ve Medeniyet Topluluğunun, spor ve sağlıklı hayat kolunda “Karavan Kümeleri Halı Saha Turnuvası-Üniversiteliler Liselilerle Buluşuyor Projesi” oldu.

– Tarihi konak tekrar inşa edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Kuyudibi Mahallesi'nde kullanılmayan ve hasarlı durumdaki 103 yıllık tarihi konağı aslına uygun tekrar inşa etmek için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya nazaran, 1922 yılında inşa edilen ve kentin simgelerinden olan Adapazarı Kuyudibi Mahallesi'ndeki atıl durumda olan tarihi konağın aslına uygun tekrar inşası için projelerin tamamlanmasının akabinde temeli kazılıp beton dolgusu atıldı.

Temeli kazılan ve beton dolgusu atılan tarihi konağın üst yapısı birebir eski imgesiyle inşa edilecek. Üst yapının tamamı ahşap uygulamayla inşa edilerek, Osmanlı vakti izlerini taşımaya devam edecek.

Kolunda

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