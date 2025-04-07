Sancaktepe’de trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı haberi

Sancaktepe'de trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Yolda durdurdukları araçlardan inen iki sürücü, tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini darbetti. Çıkan kavgada taraflardan birinin silahla ateş ettiği sürücü B.E. yaralandı.
Yaralı sürücü B.E, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Şüpheli sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde araçlarından inerek kavga eden iki sürücüden birinin silahla ateş açması, yaralanan B.E'nin yere düşmesi yer alıyor.
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