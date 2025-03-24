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Saraçhane’de polisi tehdit eden üniversite öğrencisi Kocaeli’de yakalandı haberi

KOCAELİ (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla İstanbul Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde polisi tehdit eden üniversite öğrencisi Kocaeli'de gözaltına alındı.İl ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Saraçhane’de polisi tehdit eden üniversite öğrencisi Kocaeli’de yakalandı haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla İstanbul Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde polisi tehdit eden üniversite öğrencisi Kocaeli'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline hitaben bağırarak “Seni emekli olduğunda bulacağım, ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım.” ifadelerini kullanan ve çektiği görüntüyü X sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, üniversite öğrencisi A.K'nin İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Darıca ilçesinde “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan gözaltına alındığı, adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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