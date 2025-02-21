SON DAKİKA
Şişli’de otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
Sarıyer’de otomobilin çarptığı yaya öldü haberi
Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu haberi
Bilecik’te kan bağışı kampanyası başlatıldı haberi
Edirne’de müze yöneticilerine eğitim verildi haberi
Jeep’in şubat kampanyası devam ediyor haberi
Bursa’da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık camide restorasyon çalışmaları sürüyor haberi
Gelibolu’da ilkokul öğrencileri polisleri ziyaret etti haberi
Çanakkale’de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı haberi
Şişli’de otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
Sarıyer’de otomobilin çarptığı yaya öldü haberi
Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu haberi
Bilecik’te kan bağışı kampanyası başlatıldı haberi
Edirne’de müze yöneticilerine eğitim verildi haberi
Jeep’in şubat kampanyası devam ediyor haberi
Bursa’da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık camide restorasyon çalışmaları sürüyor haberi
Gelibolu’da ilkokul öğrencileri polisleri ziyaret etti haberi
Çanakkale’de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sarıyer’de otomobilin çarptığı yaya öldü haberi

Sarıyer’de otomobilin çarptığı yaya öldü haberi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Yeniköy Mahallesi Türk Bostan Sokak'ta S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca ve yolda yürüyen R.P'ye çarpt...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sarıyer’de otomobilin çarptığı yaya öldü haberi

Sarıyer'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yeniköy Mahallesi Türk Bostan Sokak'ta S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca ve yolda yürüyen R.P'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan R.P. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlgili Haberler

İstanbul’daki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde kayak keyfi haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 14:14

İstanbul’daki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde kayak keyfi haberi

Tami ve ikas’tan e-ticarette ödeme süreçlerini hızlandıran işbirliği haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 13:44

Tami ve ikas’tan e-ticarette ödeme süreçlerini hızlandıran işbirliği haberi

SYS Grup, IDEX 2025’te stratejik anlaşmalara imza attı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 13:44

SYS Grup, IDEX 2025’te stratejik anlaşmalara imza attı haberi

Bursa’da Teknoloji Zirvesi başladı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 13:35

Bursa’da Teknoloji Zirvesi başladı haberi

İstanbul’da kuyumcu dükkanını kurşunlayan şüpheli yakalandı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 13:35

İstanbul’da kuyumcu dükkanını kurşunlayan şüpheli yakalandı haberi

Bilecik’te kaçakçılık operasyonu yapıldı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 13:30

Bilecik’te kaçakçılık operasyonu yapıldı haberi

VavaCars, A.C.E. Awards’ta elmas ödülün sahibi oldu haberi VavaCars, A.C.E. Awards’ta elmas ödülün sahibi oldu haberi Ataşehir’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi Ataşehir’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi