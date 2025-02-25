Setur Marinaları, Bosphorus Boat Show’da deniz tutkunlarıyla buluştu haberi

Setur Marinaları, denizcilik sektörü etkinliklerinden Bosphorus Boat Show'da yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda, Setur Marinaları sunduğu özel fırsatlar ve yenilikçi çözümleriyle büyük ilgi gördü.

Zincir marina avantajları ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle dikkati çeken Setur Marinaları, yeni yatırımı Demre Marina ile de ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Kekova kıyılarında konumlanan yeni marina, 450 deniz ve 250 kara yat kapasitesi ile modern altyapı ve yüksek hizmet standartlarını bir araya getiriyor.

Sektördeki güçlü konumunu yenilik ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle pekiştiren Setur Marinaları, denizcilik deneyimini daha konforlu ve erişilebilir kılmak için yatırımlarına devam ediyor.