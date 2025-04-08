Siemens Healthineers’ın inovasyon merkezi İstanbul’da açıldı haberi

Siemens Healthineers, Türkiye'nin sağlık teknolojileri ekosistemini küresel ağına entegre etmek amacıyla İstanbul'da inovasyon merkezini faaliyete geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Healthineers Türkiye'nin genel merkezinde gerçekleşen “Innovation Center Istanbul” açılışına, Siemens Healthineers Üst Yöneticisi (CEO) Bernd Montag; Teknoloji, İnovasyon ve Teknoloji Başkanı Amira Romani; Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enis Sonemel ile İnovasyon Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürdal Şahin katıldı.

Innovation Center Istanbul'un açılışı, Siemens Healthineers'ın Türkiye'deki sağlık teknolojileri alanındaki büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor. Yeni merkez, yerel yenileşimi teşvik etmenin yanı sıra küresel sağlık çözümlerinin gelişimine katkı sağlayarak, sağlık sektöründe dönüşümü hızlandıracak.

Innovation Center Istanbul, Siemens Healthineers'ın tıbbi teknoloji alanındaki açık yenileşim konsepti doğrultusunda sağlık girişimcileri, akademik kurumlar ve klinik ortaklarla işbirliğini teşvik eden bir platform olarak konumlanıyor. Merkez, özellikle dijital sağlık çözümleri, yapay zeka, hassas ve kişiselleştirilmiş sağlık teknolojileri alanlarına odaklanarak Türkiye'deki sağlık yenileşimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Siemens Healthineers'ın küresel yenileşim ağı “SHIFT” platformunun parçası olarak tasarlanan Innovation Center Istanbul, şirketin Almanya, Çin ve Hindistan'daki merkezleriyle sinerji içinde çalışacak. Yerel girişim ekosistemiyle aktif işbirlikleri geliştirecek ve Siemens Healthineers'ın stratejik önceliklerine uygun projeler üzerinde çalışacak merkez, Türkiye'de sağlık sektörüne yönelik araştırma ve geliştirme teşviklerinden de faydalanacak.

– “Büyük potansiyele sahip”

Açıklamada açılış törenindeki görüşlerine yer verilenlerden Bernd Montag, Türkiye'deki dinamik girişimcilik ruhunun, güçlü sağlık profesyonelleri ve donanımlı akademik altyapıyla sağlıkta yenileşim yaratacak büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Innovation Center Istanbul ile bu potansiyeli küresel ölçekte değerlendirmeyi amaçladıklarını aktaran Montag, “Açık inovasyon yaklaşımımız sayesinde, sağlık alanında yenilikçi çözümler üretmek ve bunları dünya çapında ölçeklendirmek için güçlü ortaklıklar kuracağız.” ifadelerini kullandı.

Enis Sonemel ise inovasyon merkezinin, Türkiye'nin sağlık teknolojilerine yoğun talebini karşılamak ve yerel girişim ekosistemiyle güçlü işbirlikleri kurmak amacıyla tasarlandığını aktardı.

Sonemel, “Uzun yıllardır Türkiye'nin tıbbi teknoloji alanındaki ekosistemini ve gücünü ileriye taşıma hedefiyle, sağlık profesyonelleri, girişimciler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle halihazırda hayata geçirdiğimiz iş birliklerimizi inovasyon merkezimizle bir adım öteye taşıyoruz. Siemens Healthineers Türkiye olarak, global stratejik hedeflerimizle uyumlu şekilde, girişimlerle daha yakın işbirlikleri yapacağız. Bu kapsamda demo günleri, startup yarışmaları, girişimcilere özel mentörlük oturumlarının yanında eğitim modülleri ve medikal teknolojilerde kapasite oluşturmayı destekleyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.