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Sındırgı’da yaşlıların iftar yemekleri gönüllülerce karşılanıyor haberi

BALIKESİR (AA) - Sındırgı ilçesindeki kırsal Cüneyt Mahallesinde 9 yıldır süren gelenekle ramazan ayında evlerde yemek pişmiyor.Çoğunluğu yaşlı nüfustan oluşan mahallede, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan iftar yemekleri gönüllülerce kapı kapı dağıtıl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sındırgı’da yaşlıların iftar yemekleri gönüllülerce karşılanıyor haberi

Sındırgı ilçesindeki kırsal Cüneyt Mahallesinde 9 yıldır süren gelenekle ramazan ayında evlerde yemek pişmiyor.

Çoğunluğu yaşlı nüfustan oluşan mahallede, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan iftar yemekleri gönüllülerce kapı kapı dağıtılıyor.

Vatandaşlar, iftar saatinde kapılarına gelen sıcak yemeklerle oruçlarını açıyor. Bu gelenek, mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendiriyor.

Cüneyt Mahallesi Muhtarı Sadettin Karanfil 9 yıldan bu yana süregelen geleneğin devam edeceğini ve vatandaşların da uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Yemekleri pişiren aşçı Evren Yalçın da bir aile olduklarını, yaşlılara bu şekilde hizmet etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

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