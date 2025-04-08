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Şişli’deki silahlı saldırıya ilişkin Edirne’de yakalanan 4 zanlı İstanbul’a getirildi haberi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin Edirne'de gözaltına alınan 4 şüpheli İstanbul'a getirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler A.S, B.Z, ...

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Anadolu Ajansı Yönetici
Şişli’deki silahlı saldırıya ilişkin Edirne’de yakalanan 4 zanlı İstanbul’a getirildi haberi

Şişli'de 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin Edirne'de gözaltına alınan 4 şüpheli İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler A.S, B.Z, A.Y. ve S.M'nin emniyetteki işlemleri başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şişli'de hamile Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca operasyon düzenlendiğini, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.S, B.Z, A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S'nin yakalandığını açıklamıştı.

Yerlikaya, 4 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini, zanlılardan M.S'nin ise göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildiğini belirtmişti.

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