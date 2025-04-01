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Tekirdağ Valisi Soytürk bayram ziyaretlerinde bulundu haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, 1996 yılında Erzincan'da şehit olan Cem Akgün'ün ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutla...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ Valisi Soytürk bayram ziyaretlerinde bulundu haberi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, 1996 yılında Erzincan'da şehit olan Cem Akgün'ün ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Ardından, şehit çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın ailesiyle bir araya gelen Soytürk, aileyle bayramlaşarak, bir süre sohbet etti.

Soytürk, vatanın dört bir yanında huzur ve güvenliğin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Ardından ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

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