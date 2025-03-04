Tekirdağ Valisi Soytürk KYK yurtlarında kalan öğrencilerle bir araya geldi haberi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan (KYK) üniversite öğrencileriyle iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, öğrencilere hayırlı ramazanlar diledi.

Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve İl Müftüsü Mustafa Soykök de katıldı.